„Dacă există un acord pe amendamentul PSD care dă posibilitatea primarilor să își gestioneze modul în care reduc cheltuielile, avem deja o decizie luată: nu susținem tăieri de salarii și reduceri de cheltuieli”, a precizat Grindeanu.

El a adăugat că nu s-au discutat detalii și nu s-a intrat pe amănunte, dar poziția PSD este fermă: „Nu vom susține aceste tăieri de salarii. Eu nu consider că sunt reforme, ci doar reduceri de cheltuieli. Discuția trebuie să fie despre acceptarea măsurilor de creștere economică susținute de noi. Administrația locală, centrală și relansarea economică se vor adopta la pachet.”