Grindeanu îi strică planurile lui Bolojan. PSD nu susține tăierea salariilor: Nu sunt reforme, sunt reduceri de cheltuieli - VIDEO

Bolojan are tot mai puțină susținere pentru noile măsuri de austeritate
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îi taie avântul premierului Ilie Bolojan privind reducerile salariale cu 10%. Acesta a declarat că social-democrații nu vor vota sub nicio formă tăierea salariilor din Ministerul de Interne, sănătate sau învățământ, așa cum și-ar dori șeful guvernului.

„Dacă există un acord pe amendamentul PSD care dă posibilitatea primarilor să își gestioneze modul în care reduc cheltuielile, avem deja o decizie luată: nu susținem tăieri de salarii și reduceri de cheltuieli”, a precizat Grindeanu.

El a adăugat că nu s-au discutat detalii și nu s-a intrat pe amănunte, dar poziția PSD este fermă: „Nu vom susține aceste tăieri de salarii. Eu nu consider că sunt reforme, ci doar reduceri de cheltuieli. Discuția trebuie să fie despre acceptarea măsurilor de creștere economică susținute de noi. Administrația locală, centrală și relansarea economică se vor adopta la pachet.”

 