Nicușor Dan anunță că vrea al doilea mandat

„E devreme, dar în principiu îmi doresc un al doilea mandat, pentru că am înțeles, de când sunt în politică, de zece ani, că să faci lucruri în societate necesită timp.

După decizia CCR nu am vorbit cu Bolojan, dar avem un dialog constant.

Dreptul e o știință respectabilă numai că textul e interpretabil și atunci se întâmplă ca unii să interpreteze așa, alții invers, Guvernul să interpreteze că legea poate fi dată fără aviz.

Nu e o chestiune așa de importantă cât Guvernul să-și dea demisia”, a spus Nicușor Dan.