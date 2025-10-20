Președintele României, Nicușor Dan, a comentat decizia CCR: „A a fost multă așteptare publică pe legea asta, au fost mai multe variante în ultimii ani care au avut diverse problemele, unele au fost declarate neconstituționale de asemenea, însă ce e important în opinia mea este că există voință la nivelul coaliției de guvernare pentru că această problemă să fie rezolvată. Respectăm deciziile Curții Constituționale, o obiecție de formă, nu s-a așteptat un aviz, au ieșit deja câțiva din reprezentanții coaliției care au spus că vor reveni cu un proiect. Deci mesajul meu pentru românii care se uită la noi este că asta este o problemă, faptul că pensiile sunt egale cu salariu și nu stimulează oamenii să rămână să muncească, ci stimulează să iasă din sistem exact când sunt în putere, e o problemă pentru sistemul de justiție și e o problemă de justiție socială și ea va fi rezolvată. Niciun dubiu aici”.

Încrederea românilor în politică

Referitor la sondajele care arată că 82% dintre români nu mai au încredere în clasa politică, Nicușor Dan a declarat: ”Această cifră este rezultatul la mulți ani de politică în România și de politică făcută într-un anume fel, în care oamenii au văzut că mulți politicieni au intrat în politică pentru interesele lor personale și, nicidecum ca să rezolve problemele oamenilor, au văzut corupție, au văzut ineficiența instituțiilor statului și, da, e șocant, dar reflectă realitatea”.

Proiectul privind pensiile magistraților

Președintele a explicat pașii următori pentru reforma pensiilor magistraților: „ Am spus, pe legea pensiilor magistraților, eu sunt convins că anul ăsta o să avem o nouă prevedere legală pe care sperăm să treacă de Curtea Constituțională, inclusiv așteptarea acelui aviz al CSM-ului, o perioadă, cum a spus, Curtea va respecta.

Pe de altă parte, într-adevăr, oamenii au dreptate. Când spun, au fost niște măsuri fiscale care ne-au afectat pe noi, am fi dorit ca să se înceapă mai întâi cu tăierea cheltuielor statului și abia după aceea, dacă era nevoie, să se mai ajungă și la creștere de taxe care ne afectează în mod direct.

Deci asta spun oamenii și au dreptate. Nu am prea fost, sau guvernul, coaliția, nu a avut timpul să facă asta. Asta este un lucru pe care pot să-l spun în sprijinul coaliției de guvernare.

România are un deficit, pentru a ocoperi acest deficit se împrumută și a existat un semnal din partea pieței financiare, adică companiile, fondurile de investiții, fondurile de pensii care împrumută România, care a spus trebuie să faceți ceva acum, astfel transmiteți mesajul că voi nu mai esteți credibili. Și asta a putut să facă guvernul.”.

Dialogul cu premierul și poziția președintelui

Întrebat despre discuțiile cu premierul Bolojan, Nicușor Dan a precizat: „După decizia curții nu am vorbit, am vorbit zilele trecute. Adică avem un dialog constant pe diferite probleme de actualitate.”

Referitor la ideea demisiei premierului, președintele a spus clar: „Nicidecum, am spus asta de mai multe ori. Dreptul e o știință respectabilă, numai că interpretările, tocmai pentru că textul de lege nu poate să prevadă toată posibilitatea de situații care apare în viața reală, textul de lege este interpretabil.

Și atunci se întâmplă ca unii să interpreteze așa, unii să interpreteze invers, guvernul să fie interpretat că acest aviz, legea poate să fie dată fără aviz, unii judecători au spus că așa e, alții au spus că nu e așa, nu e o

chestiune așa de importantă încât un guvern să-și dea demisia”.

Nicușor Dan reacționează la decizia CCR pe pensiile speciale. Nicio vorbă despre demisia promisă de Bolojan