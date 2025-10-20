Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate pentru Guvern și coaliția de guvernare. El a subliniat că inițiativa nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectează o prevedere considerată nejustificată, respectiv pensia egală cu salariul, introdusă anterior de clasa politică.

Motivarea poziției președintelui

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani”, a declarat Nicușor Dan.

Modificarea legii pensiilor speciale ale magistraților, respinsă la CCR. Lovitură de grație pentru Bolojan — premierul ar trebui să-și dea demisia

Coaliția susține reforma

Nicușor Dan a precizat că toate partidele din coaliție și-au asumat susținerea reformei pensiilor magistraților. Această unitate politică va permite continuarea procesului legislativ într-o manieră ordonată și conformă cu decizia Curții Constituționale.

Redactarea unui nou text legislativ

Președintele a explicat că imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi elaborat un nou text legislativ. Acesta va include modificările necesare pentru corectarea pensiilor magistraților, respectând principiile echității și legalității. „Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a afirmat Nicușor Dan.

Contextul deciziei CCR

Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților, apreciind că actul normativ contravine principiilor independenței justiției și legalității. Decizia CCR impune Guvernului și Parlamentului să corecteze cadrul legislativ astfel încât pensiile să fie echitabile și sustenabile pe termen lung.

Prima reacție a guvernului după decizia CCR pe pensiile speciale. Ce așteaptă Executivul