Surse Realitatea PLUS afirmă că PSD-ul se opune

Pachetul de măsuri este o linie roși pentru social democrații, conform spuselor liderilor PSD. Aceștia își doresc ca acest pachet să fie adoptat primul și apoi să se discute despre adoptarea altor pachete. Așadar, social democrații nu vor susține adoptarea oricărui alt pachet până când nu se adoptă pachetul de relansare.

Sursele Realitatea PLUS spun că s-a discutat săptămâna trecută la Ministerul de Finanțe, într-un grup de lucru, despre acest pachet. Liberalii și celelalte partide din coaliție au cerut timp pentru a veni cu propriile măsuri în acest pachet. Singura propunere venită până acum din partea PNL și USR este eliminarea impozitului pe multinaționale. Este o propunere cu care social democrații nu sunt de acord și pe care nu o vor susține.

Se discută în continuare despre măsurile care vor fi cuprinse în acest pachet, iar social democrații acuză că ar fi vorba mai degrabă despre o tergiversare venită din partea celorlalte partide din coaliție