Ce presupune condiționarea venită din partea PSD?

Urmează ca mâine să aibă loc o ședință a Coaliției, nu este 100% stabilită, însă membrii discută de organizarea acestei ședințe.

Sunt multe lucruri trecute pe ordinea de zi a ședinței de mâine, însă social democrații își doresc ca principalul și primul subiect să fie cel legat de pachetul de relansare economică. PSD dorește ca Guvernul să-și asume răspunderea cât mai curând, iar membrii acestui partid spun că până nu se adoptă acest pachet nu vor susține adoptarea niciunui alt pachet de măsuri. În momentul de față, reforma pensiilor speciale, reforma din administrație, interdicția cumului salariu cu pensie, sunt toate în aer până nu se ia o decizie în acest pachet.

Sursele Realitatea PLUS spun că săptămâna trecută s-a discutat la Ministerul de Finanțe pe această temă, iar celelalte partide ar fi transmis că își doresc să aibă propria contribuție în acest pachet, să vină cu modificări. Social democrații acuză însă că ar fi vorba despre o tergiversare.