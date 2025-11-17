Ședință crucială în coaliție, pe pensiile magistraților. Bolojan se încăpățânează cu varianta lui, chiar dacă riscă să arunce țara în haos

Bolojan pare decis să treacă din nou peste avizul CSM (foto: Profimedia)

Ședința crucială a coaliției, în această seară, privind reforma pensiilor speciale. Liderii partidelor de guvernământ trebuie să decidă forma finală a proiectului, pe fondul unor tensiuni uriașe între Guvern și magistrați. Ilie Bolojan riscă să plece acasă dacă pierdem banii europeni sau dacă reforma pică din nou la CCR.

Cu toate acestea, premierul a anunțat că vrea ca proiectul să fie finalizat până marți, chiar și fără o înțelegere cu magistrații, iar apoi să fie publicat, în așteptarea avizului de la CSM.

Inclusiv consilierul președintelui a confirmat că nu s-a ajuns la un acord cu magistrații.

Nu este nici acum clar cum va arăta forma finală – în timp ce Cotroceniul anunță că pensia va fi egală cu 75% din salariul net, Ilie Bolojan susține în continuare un procent de 70%.

Ambele variante sunt, oricum, departe de solicitarea magistraților: 65% din brut.

 