Cu toate acestea, premierul a anunțat că vrea ca proiectul să fie finalizat până marți, chiar și fără o înțelegere cu magistrații, iar apoi să fie publicat, în așteptarea avizului de la CSM.

Inclusiv consilierul președintelui a confirmat că nu s-a ajuns la un acord cu magistrații.

Nu este nici acum clar cum va arăta forma finală – în timp ce Cotroceniul anunță că pensia va fi egală cu 75% din salariul net, Ilie Bolojan susține în continuare un procent de 70%.

Ambele variante sunt, oricum, departe de solicitarea magistraților: 65% din brut.