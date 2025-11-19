Fostul premier a declarat că este pregătit să voteze la vedere o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan şi îl acuză pe acesta că adoptă măsuri care afectează economia.

Mai mult decât atât, Ciolacu susține că premierul continuă și acum să ignore partenerii de guvernare. Potrivit acestuia, ieșirea publică în care îl critică pe Ilie Bolojan este conformă cu punctul de vedere al partidului.

„Nu vorbesc de capul meu, am vorbit cu colegii mei, că altfel nu mi-aș fi permis să vorbesc. Nu am făcut-o niciodată să vorbesc peste noua conducere”, a transmis Marcel Ciolacu.