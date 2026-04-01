Dan Dungaciu: „Suntem în fața unui potențial cocktail Molotov”! AUR avertizează asupra crizei politice și economice din România

Sursă: Realitatea.Net

Prim-vicepreședinte AUR Dan Dungaciu a afirmat miercuri, la Realitatea Plus, că instabilitatea coaliției de guvernare, combinată cu contextul geopolitic și geo-economic, creează riscuri majore. Libertatea de exprimare este esențială pentru a pune problemele statului pe agenda publică, a mai spus acesta.

Întrebat în ce măsură am putea avea parte de alegeri anticipate, reprezentantul AUR a răspuns: „Asta o spunem noi de multă vreme și o spunem inclusiv gândindu-ne la partidele care compun această coaliție. Paradoxul paradoxurilor este că, cu cât vom avea mai repede alegeri anticipate, se va salva ceva mai mult din scorul oricum pipernicit electoral pe care aceste partide îl mai au.

Contextul este de așa natură încât nu trebuie exclus niciun scenariu. Inclusiv violența aceasta internă, dialectica aceasta a violenței care se construiește în interiorul coaliției de guvernare s-ar putea să ducă la rezultate pe care astăzi liderii de la putere să nu le aibă în minte sau să nu le sconteze.

Tot ce se întâmplă în această bătălie mediocră în interiorul unei coaliții mediocre s-ar putea să genereze reacții neașteptate.

Contextul geo-economic este de așa natură încât incapacitatea acestei guvernări se va plia pe o situație economică fără precedent. Nu au avut soluții, nu au soluții și nu vor avea soluții. Toți acești factori geopolitici, geo-economici și politici interni sunt de așa natură încât, dacă se combină într-un amestec extrem de periculos, s-ar putea ca lucrurile să meargă într-o direcție pe care cei de la guvernare astăzi nu o presupun. Adică inclusiv alegeri anticipate.”

Din acest punct de vedere, spune prim-vicepreședintele AUR, „orice formulă mediocră care încearcă să pudreze realitatea pentru a-i schimba fața – o schimbare de guvern, o schimbare de premier etc. – nu va rezolva problemele României în acest moment”.

Potrivit lui Dan Dungaciu, România are o problemă structurală majoră: „Dincolo de deficiențele de astăzi se vor acumula – așa cum a spus și dl președinte Simion – deficiențele de ieri, care nu au fost în niciun caz uitate, chiar dacă astăzi, din anumite rațiuni geo-strategice, nu sunt pe ordinea de zi.”

Dungaciu spune că, dacă America, așa cum a declarat actualul ambasador, va pune în prim-plan libertatea de exprimare în această țară, „din punct de vedere tactic, acesta este un element foarte important”. „Libertatea de exprimare ne va permite inclusiv să punem pe agendă problemele care nu sunt rezolvate în acest stat. Pe primul loc este deficitul de democrație pe care l-a discutat președintele AUR. Una peste alta, suntem în fața unui potențial cocktail Molotov. Deci, una e înțelegerea pe care o au ei astăzi și alta va fi socoteala din târg, care uneori nu se potrivește cu socoteala de acasă.

În această perspectivă, AUR încearcă să se așeze cât mai bine pe poziții pentru bătăliile viitoare, care s-ar putea să vină mai repede decât cred unii. Asta înseamnă și pregătirea filialelor locale, asta înseamnă și școala Titu Maiorescu. Lucruri care pot să nu pară foarte spectaculoase, dar de fapt sunt cel mai eficient lucru pe care un partid din opoziție, care nu are pârghii suficiente nici în Parlament și nici la putere, le poate face în acest moment”, a arătat acesta.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026