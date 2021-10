Deputatul USR Stelian Ion l-a acuzat, vineri, pe preşedintele Klaus Iohannis că, alături de Florin Cîţu şi echipa "câştigătoare", a aruncat "în aer" coaliţia guvernamentală şi a băgat ţara în criză, adăugând că ar fi momentul ca acesta să nu îşi mai ascundă "chipul uselist", deoarece "masca a căzut demult".



"Domnule Iohannis, haideţi să dăm cărţile pe faţă! Vă puteţi afişa acum fără să vă mai ascundeţi chipul uselist, masca a căzut demult! Am văzut foarte clar care sunt interesele dumneavoastră din justiţie. Pentru asta am fost gazaţi, împreună cu familiile, pe 10 august: Să 'reformaţi' dvs. justiţia împreună cu PSD-ul? Vreţi control total pe numirea procurorilor. Aţi respins public propunerea noastră de schimbare a procedurii care era în conformitate cu rapoartele Comisiei Europene în cadrul MCV. Pentru ce? Pentru a pune la adăpost furăciunile prezente şi viitoare ale clientelei PNL şi PSD? Vreţi puteri mai mari pentru procurorul general în condiţiile păstrării numirii sale exclusiv politice. Pentru ce? Vă opuneţi trecerii poliţiei judiciare în subordinea parchetelor. De ce? Ca să poată în continuare şefii din poliţie, subordonaţi ministrului de Interne, să aibă acces şi control pe dosare?", a scris Stelian Ion, pe Facebook.



El îl întreabă pe şeful statului de ce nu s-a opus demiterii fostului procuror-şef al DNA Laura Codruţa Kovesi şi a numit-o pe Giorgiana Hosu la conducerea DIICOT.



"De de nu v-aţi opus la demiterea procurorului-şef DNA Laura Codruţa Kovesi? Am înţeles, v-a obligat CCR. Dar când aţi încălcat grav Constituţia, implicându-vă direct şi brutal în alegerile interne dintr-un partid, atunci nu aţi mai avut reţineri. De ce aţi numit-o pe Giorgiana Hosu la conducerea DIICOT, în ciuda informaţiilor şi a avizelor Secţiei pentru procurori a CSM? Am văzut cu toţii ce a urmat", a adăugat Stelian Ion.



Potrivit deputatului USR, şeful statul vrea să mai acorde o şansă PSD. "Ne arătaţi acum că faceţi ce ştiţi mai bine: să mai daţi o şansă PSD-ului. Noi, useriştii, vă stăteam în cale, pentru că deranjam interesele clicilor pe care le patronaţi. Or, dvs. vă plac PNDL-urile lui Dragnea şi vă deranjează procurorii independenţi. Aţi avut ocazia să coalizaţi dreapta, să împingeţi reforme în România. Aţi ales să refaceţi alianţă cu PSD şi să faceţi doar combinaţii ieftine, politicianiste. Dacă tot vă doriţi atâta putere, măcar să fi avut o viziune, să fi făcut ceva bun cu ea. Lăsaţi-vă de reforme, pentru că aţi arătat deja că distrugeţi tot ceea ce atingeţi, ca un adevărat terminator. Adevăraţii crizatori sunteţi dumneavoastră, Cîţu şi echipa dvs 'câştigătoare': aţi împiedicat reformele, aţi compromis campania de vaccinare transformând-o în campanie de imagine pentru Cîţu, aţi aruncat în aer coaliţia şi aţi băgat ţara în criză", a transmis Stelian Ion.