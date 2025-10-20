Ce a transmis Sorin Roșca Stănescu?

„Eu cred că domnul Ilie Bolojan în acest moment nu vede clanța, dar vede ușa, pentru că în repetate rânduri, domnia sa a declarat și nu numai el, ci și liderii coaliției...că această coaliție nu mai are niciun sens dacă este respins pachețelul ăsta cu legea magistraților. Și așa este...pentru că dacă ar fi căzut în Parlament era Guvernul demisionat prin forța Constituției. Așa ar trebuie să se întâmple și dacă a decis Curtea Constituțională că nu e legea bună.

Deci, dacă acești oameni care au declarat...în frunte cu Bolojan, în repetate rânduri, că această coaliție nu mai are sens în condițiile în care legea a respins-o...atunci Bolojan dacă are pic de onoare trebuie să plece. Dacă nu pleacă o să i se bată obrazul din toate direcțiile, inclusiv de la partenerii lui din coaliție.”, a declarat Sorin Roșca Stănescu, în direct la Realitatea PLUS.