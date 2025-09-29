Mesajul lui Sorin Grindeanu după rezultatul alegerilor din Republica Moldova

Mesajul lui Sorin Grindeanu: Republica Moldova a ales maturitatea în fața populismului și regresului
Liderul interimar al PSD și, totodată președinte al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru votul exprimat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind că majoritatea obținută de PAS confirmă direcția europeană a țării. El a transmis că România susține finalizarea negocierilor de integrare până în 2028. 

"Felicitări cetățenilor din Republica Moldova care au ales să continue parcursul european! 
 
Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să formeze un guvern orientat spre valori democratice, dezvoltare și un nivel de trai mai bun pentru cetățeni.
Rezultatele votului de ieri demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaționismului și regresului.
 
Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană!
 
De aceea ne dorim finalizarea negocierilor de integrare până la finalul lui 2028", a transmis Grindeanu, într-un .mesaj transmis pe Facebook