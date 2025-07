Uleiul de chimen negru, cunoscut si sub denumirea traditionala de negrilica, este unul dintre cele mai vechi si apreciate remedii naturale, folosit de mii de ani in medicina traditionala din Orientul Mijlociu, Asia si Africa de Nord. In ultimii ani, interesul pentru acest ulei a crescut si in Romania, datorita numeroaselor sale beneficii dovedite stiintific.