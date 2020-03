Ludovic Orban: „Nu există probleme legate de buget în criza de coronavirus"

Ludovic Orban: „Examenele școlare se vor finaliza până în 28 iunie. Nu va exista o interferență între examene și alegerile locale. Trebuie să creștem determinarea instituțiilor în lupta împotriva coronavirusului, prin măsuri de combatare, dar și de anticipare. O dată cu suspendarea tuturor formelor de transport, va trebui să creștem vigilența asupra autoturismelor și microbuzelor sub nouă locuri, care nu au regim reglementat.

Obiectivul nostru clar este să știm de unde vin oamenii și traseul pe care aceștia îl urmează. Apoi trebuie să luăm măsurile de izolare și carantinare. După cum evoluează epidemia în alte țări, e posibil să instituim procedura izolării la domiciliu pentru cei care intră în țară din zonele afectate. Controlul izolării la domiciliu se face prin Poliție și Jandarmerie. Autoritățile locale vor avea și ele responsabilități în acest sens, mai ales referitor la aprovizionarea persoanelor carantinate. Nu există nicio problemă legată de buget.”

Analiza lui Florin Cîțu

Premierul desemnat, Florin Cîțu, postase pe Facebook următorul mesaj: „Dacă economia Chinei nu-și revine rapid, desi sunt șanse foarte mari să-și revină în totalitatea în partea a doua anului, atunci ar putea, cu șanse foarte mici, exista riscuri și pentru economia României dar pe care le știm și le-am luat deja în calcul. Așa cum am mai spus, trebuie să știți că AVEM și resursele și instrumentele pentru a reduce la minim efectul economic al coronavirus pentru economia noastră. Asta pentru că am fost precauți și pentru că suntem mult mai pregătiți decât socialiștii care au destabilizat economia în ultimii ani. Suntem pregătiți să folosim TOATE instrumentele de politică fiscală pentru a atentua impactul economic al coronavirus (de ex. nu vor exista întârzieri la plata facturilor, la rambursarea TVA etc)."

Revenim cu detalii și declarații de la ședința de guvern.