„Ministerul de Interne, în săptămâna în care a fost votat Guvernul Ciucă, a legitimat de 3 ori un cetățean din orașul Focșani. El nu se afla în trafict. Era oprit la 150 de metri de locuință, stătea lângă mașină și fuma. A găsit de cuviință să aerisească mașina. Mașina era parcată, dar a fost legitimat. S-a primit un apel, la 112, că un grup de drogati se află în mașina mea, cu care circul de 17 ani, și că a fost depistat un profund miros de droguri în mașină. Au ajuns pe Strada Cotești, mașina era parcată, la volan era fiul meu. Nu a fost oprit în trafic. Vineri dimineață, are loc un întreg scandal la poliție, pentru că nu au fost mai răi cu verificarea mașinii și a șoferului. Sâmbătă seara, din nou un apel la 112, prin care se semnalează că aceeași mașină circulă în zig-zag pe bulevardul Independenței. Mașina nu a fost pe acest bulevard, în acea seară. Fiul meu a făcut dreapta pe Strada Odobești, în fața lui era un microbuz, a venit și mașina de poliție în spatele său, a facut stânga pe alta stradă, plină de gropi, politia l-a urmat. S-a facut un întreg sceanriu pentru a face presiune asupra mea. I-au pus etilotest, a ieșit negativ. În județul Vrancea e un singur aparat drog test, după 40 de minute au mers la spital. I-au luat analize, au ieșit negative. Alți 3 parlamentari de dreapta din Vrancea au pățit la fel cu copiii lor. Nu am fost anunțat că am dosar. Vreau să fiu cercetat ca să se afle adevărul. O să merg în poarta DNA să cer să fiu cercetat. L-am rugat pe polițist să-mi spună despre ce este vorba, pentru că întregul oraș vorbea despre acest caz. Atunci, mi-a spus că este dosarul închis și că e bine că nu au ieșit teste pozitive. Nu cred că doar poliția este pe urmele mele. Toate aceste lucuri se petreceau în perioada formării noului guvern, atunci când eu am deciz să renunț la calitatea de membru PNL”, a declarat Ion Ștefan în emisiunea „Prime Time News”.