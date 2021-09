„Este un moment potenţial de încălcare a protocolului de colaborare pe care l-am semnat după momentul Vlad Voiculescu. Tocmai de aceea, în acest moment, am decis, în urma dialogului cu premierul, să suspendăm şedinţa până în această seară. Vom discuta şi cu colegii parlamentari şi cu conducerea USR PLUS şi diseară să găsim totuşi varianta în care să rămânem într-o colaborare cel puţin funcţională. Deocamdată discutăm scenarii şi variante. Pentru noi rămâne important respectarea protocolului de colaborare aşa cum a fost el semnat”, a afirmat Barna, înainte de şedinţa grupului parlamentar al USR PLUS, scrie Agerpres.



Şedinţa de guvern programată în prima parte a zilei de miercuri a fost suspendată, urmând să fie reluată la ora 19,00,



Premierul Florin Cîţu a susţinut miercuri că procedurile de avizare pentru Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" au fost respectate, dar nu a fost adoptat pentru că era un aviz de la Ministerul de Finanţe cu observaţii. Întrebat dacă va fi aprobat acest proiect cu riscul ca USR PLUS să iasă de la guvernare, premierul a răspuns: "Acest proiect va trece. Dacă are toate avizele şi procedurile îndeplinite, trece".



Dacian Cioloş, copreşedinte USR PLUS, a declarat că miniştrii formaţiunii nu ştiau că proiectul privind Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny" va fi introdus pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei de guvern şi că acesta nu are avize de la ministerele Justiţiei şi Transporturilor.