"A fost totul prevazut de PSD, un plan bine pus la punct de catreHrebenciuc, care este seful de campanie din umbra a lui Ciolacu. Au facut acest lucru pentru a o scoate pe Diana Sosoaca din joc. Sa mearga voturile inspre AUR, ca dl Ciolacu sa se bata in turul doi cu Simion - asta e gandirea lor.

Problema e ca PSD foloseste institutiile statului pentru asta si problema e ca oamenii acestia abuzeaza de putere peste tot pe unde sunt. Este un fapt fara precedent in Romania sa nu lasi un om - indiferent de optiunile lui - sa candideze, pe motive care tin de oportunitate, si nu de forma si de legalitate.

Lucrurile sunt extrem de grave. Opinia publica s-a inflamat pe buna dreptate. PSD trebuie oprit cu orice pret. Asta este, de fapt, momentul declansator in care romanii au vazut ca PSD-ul - desi nu a ajuns la butoanele Administratiei Prezidentiale - deja se comporta ca niste vatafi. Oamenii astia trebuie opriti.

Voi cere PNL sa poarte discutii cu toate fortele anti-PSD in urmatoarea perioada. Poporul asta ne cere. Am mers in teren si am vorbit cu oamenii - <<Domne, aliati-va ca oamenii astia ne calca in picioare>> Cine nu e cu ei, e impotriva lor - asta e deviza PSD.

Oamenii astia sunt periculosi si trebuie opriti", a declarat deputatul PNL intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.