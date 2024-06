Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogan a precizat că PNL nu părăseşte corabia guvernării, deoarece este un partid responsabil şi nu face calcule meschine care să provoace haos şi dezechilibru în România.

„Suntem un partid responsabil. Nu o să facem doar pentru nişte calcule meschine cu caracter electoral, dezechilibru şi haos în România. Am luptat ca România să rămână stabilă, ca România să ajungă la absorbţie de bani europeni de peste 90%. Deci PNL nu pleacă de la guvernare. Ca să fie extrem de clar acest lucru pentru toată lumea. PNL nu părăseşte corabia guvernării şi Partidul Naţional Liberal sigur că analizează, alături de liderii noştri din ţară, analizăm fiecare situaţie în parte şi acolo unde am pierdut şi acolo unde am câştigat”, a declarat, luni, Rareş Bogdan, la sediul formaţiunii din Aleea Modrogan.