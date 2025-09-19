„Noi nu vrem să creăm o criză politică, dar dacă Ilie Bolojan insistă și refuză să includă plafonarea în pachetul de austeritate, vom merge mai departe cu propriul proiect și îl vom trece prin Parlament. Nu se mai poate așa!”, a declarat Daniel Zamfir în direct la Realitatea Plus.

Inițiativa vine în contextul în care Guvernul Bolojan tergiversează luarea unei decizii și sugerează că nu va accepta prelungirea măsurii, refuzând să includă plafonarea adaosului comercial în pachetul de legi privind austeritatea fiscală.

Impactul eliminării plafonării

Decizia Guvernului de a renunța la plafonarea adaosului comercial a fost criticată dur de Zamfir, care susține că măsura va lovi direct în categoriile vulnerabile, într-un moment în care inflația se apropie de 10%. Potrivit acestuia, eliminarea plafonării favorizează marile lanțuri de retail și companiile multinaționale, în detrimentul consumatorilor români.