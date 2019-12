Propunerea privind desființarea Secției Speciale a fost respinsă. Cei de la USR, singuri la vot

Senatorii PNL si ALDE au lipsit de la lucrarile Comisiei. Senatorii UDMR s-au abtinut, iar cei de la PSD au votat impotriva. Comisia este condusa de Serban Nicolae.



Propunerea legislativa a trecut tacit de Camera Deputatilor si a intrat in dezbatere la Senat. Sectia speciala a fost infiintata la initiativa lui Liviu Dragnea cu scopul de a intimida si elimina magistratii si procurorii incomozi si de a bloca dosare importante in care sunt cercetati actuali si fosti lideri PSD, se arata intr-un comunicat de presa al USR.



Senatorul USR George Dirca a argumentat in cadrul Comisiei Juridice ca desfiintarea Sectiei Speciale este recomandata si solicitata atat de catre organizatiile europene de specialitate cat si de catre instantele si parchetele din tara insumand peste 1.200 de magistrati.



"Comisia de la Venetia a confirmat ceea ce noi de la USR am propus printr-un proiect de lege si anume desfiintarea Sectiei Speciale pentru investigarea magistratilor, care nu este decat un instrument politic folosit de catre PSD in scopuri inadmisibile pentru un stat de drept. Sectia a devenit, practic, un obstacol in lupta impotriva coruptiei intrucat nu exista o jurisdictie definita clar iar conducerea Sectiei nu este una independenta de zona politica devenind vulnerabila in fata santajului si a compromisului", a declarat George Dirca.