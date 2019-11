Primele reacții din PSD după declarația ofensatoare a lui Bădălău

2019-11-29 21:20:09 Mircea

Cine nu traieste in Braila, Galati, Constanta,Giurgiu,Brasov, Slatina, Arad,Valea Jiului,Oradea etc . nu are habar de fenomenul prostitutiei. Sunt cazuri in care barbatii sunt pestii propriilor neveste. Ce credeti ca in Spania sau Italia capsunarii au chef de munca pe 1600 euro? Pai cu nevasta si o verisoara produce cel putin 10.000 pe luna lejer. Din capsuni si spalat la cur babe si mosi nu se fac case si masini noi...