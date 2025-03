"România are nevoie de stabilitate, Europa are nevoie de stabilitate și dezvoltare.

Eu consider că George Simion este un candidat excelent la prezidențiale și înțelege, ca să zic așa, ambele părți ale ecuației. El este, de fapt, un bărbat care are simțul realității. Am petrecut foarte multe ore cu el, discutând problemele economice, problemele sociale, dar și situația din România și, atât cât Europa este în declin, pe atât de mult are nevoie de politicieni ca George Simion, care pot să revigoreze situația din România, din Europa, bazându-se pe simțul realității, stabilitate și creșterea economiei", spune, într-un interviu pentru Realitatea PLUS, președintele partidului Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, Mateusz Morawiecki.