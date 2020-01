Președintele Israelului răspunde invitației lui Iohannis și va veni la București

Președintele israelian Reuven Rivlin a acceptat invitația lui Klaus Iohannis de a efectua o vizită în România în acest an, informează Administrația Prezidențială. Cei doi oficiali au abordat, printre alte discuții, și situația din Orientul Mijlociu.



„Președintele României a evidențiat relațiile excelente cu Israelul, stat cu care țara noastră are o relație cu caracter strategic, precum și relațiile politice foarte bune și perspectivele de creștere a dimensiunii economice bilaterale. Totodată, președintele Klaus Iohannis a afirmat că va acorda în continuare o atenție deosebită parteneriatului dintre România și Statul Israel și, în acest context, a adresat invitația ca președintele Statului Israel să efectueze o vizită în România, în acest an, invitație acceptată cu deosebită plăcere de președintele Rivlin”, transmite Administrația Prezidențială într-un comunicat de presă.



Klaus Iohannis și Reuven Rivlin au subliniat necesitatea detensionării situației de securitate din Orientul Mijlociu.



„În cadrul dialogului, cei doi înalți oficiali au avut un schimb de opinii cu privire la evoluțiile din regiunea Orientului Mijlociu, subliniind necesitatea detensionării situației de securitate din zonă. În acest context, a fost abordat stadiul Procesului de Pace în Orientul Mijlociu, Președintele Klaus Iohannis exprimând speranța unor evoluții pozitive și sprijinul țării noastre, pe baza pozițiilor de politică externă cunoscute și consecvente, pentru avansarea acestui proces. În acest cadru, Președintele României și Președintele Statului Israel au evidențiat importanța construirii încrederii între cele două părți direct implicate, ca bază a unei soluții politice a Procesului de Pace”, se mai arată în comunicatul de presă al Președinției.



Președintele României a avut marți o întrevedere bilaterală cu președintele Statului Israel, Reuven Rivlin, în marja participării la Forumul liderilor internaționali dedicat Comemorării Victimelor Holocaustului, care se desfășoară la Ierusalim în perioada 22-23 ianuarie 2020.