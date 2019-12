Premierul, despre înlocuirea lui Tudorel Toader din Comisia de la Veneția: ”Se plânge degeaba deocamdată”

Întrebat de jurnaliști despre acest subiect, premierul Ludovic Orban a confirmat: "Recunosc că ne-am gândit, dar până acum nu am făcut niciun demers".



"Ar putea să renunțe", a mai spus premierul ironic, referindu-se la ingrijorarile exprimate public de Tudorel Toader pe tema inlocuirii lui.



"Inca nu am facut niciun demers oficial, se plange degeaba deocamdata. Ne-am gandit, dar trebuie sa analizam foarte bine regulile, cutumele, care stau la baza functionarii Comisiei de la Venetia si in functie de asta sa luam cea mai buna decizie", a mai precizat premierul PNL, la insistentele jurnalistilor.