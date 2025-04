Victor Ponta uită, însă, că a recunoscut singur în 2021 că a inundat România de dragul Serbiei.

Cum a mințit Ponta ca să scape de dezastrul făcut la comandă

„N-a știut nimeni, de fapt, cum a fost treaba cu cetățenia, domne că a fost Ghiță, a fost un lucru pentru care voi fi mândru toată viața.

Apropo de Serbia, în 2014 Vucic a devenit prim-ministru... eu eram de 2 ani și Serbia a avut parte de cele mai mari inundații în istoria lor.

Au fost într-o situație absolut critică și ca să fac povestea scurtă ca el, noi am ajutat fundamental prin faptul că am deschis barajul de la Porțile de Fier. S-au inundat niște terenuri, sate din România, dar nu s-a inundat Belgradul și nu m-am gândit că după datoria morală față de sârbi când a bombardat NATO de la Timișoara ar fi trebuit să-i ajutăm și domnul Vucic când a devenit președinte m-a pus pe acea listă... domne cineva care a făcut ceva bun pentru Serbia.”, a zis Victor Ponta.

„ - Da, știam chiar de la fosta mea consilieră.

- De la doamna Alexandrescu?

- Da, am vrut să spun adevărul pentru că nu doar ca nu e un adevăr, era o greșeală... și știți că îmi cer iertare spun... am greșit, cu secțiile de vot, cu diverse lucruri. Aici nu consider că am făcut o greșeală, ci ceea ce un lider trebuie să facă în moment de criză: să salveze vieți omenești.”