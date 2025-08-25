"Vom reveni. Așa cum am hotărât în urmă cu două săptămâni că nu vom mai participa, printr-un vot dat în Biroul Permanent Național, în același mod vom hotărî astăzi dacă vom reveni. Propunerea mea este a de a reveni la discuții, de a avea întâlniri nu una, ci mai multe săptămâna aceasta. Nu contest că în ultimele două săptămâni au fost întâlniri pe diverse grupuri de lucru. Eu, inclusiv aseară, m-am întâlnit cu premierul, discutând pe o parte din măsurile pe care le dorim a fi prinse în acest pachet 2. Săptămâna aceasta eu cred că e nevoie, dacă se dorește a fi promovat acest pachet 2, nu de o singură întâlnire astăzi, ci de mai multe. O să vedem ce va decide Biroul Permanent", a declarat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

El a precizat că din partea PSD există două chestiuni pe zona de măsuri fiscale și pe cea de administrație legate de Pachetul 2 care trebuie clarificate.

"Am anunțat și în urmă cu o săptămână, suntem, în mare, de acord cu totul pachetul de eliminare a privilegiilor. Suntem de acord cu acea nouă formă a Legii insolvenței. Suntem de acord cu propunerile venite din partea ministrului nostru de la Sănătate, domnul Rogobete, pe zona de Sănătate. Avem, în acest moment, două chestiuni care sunt în discuție și care trebuie a fi clarificate și discutate în această săptămână. Pe zona de măsuri fiscale din acest pachet și pe zona de administrație, sunt două lucruri pe care noi trebuie să le clarificăm în această săptămână, înainte de a fi promovat acest pachet 2", a afirmat Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, pe partea de măsuri fiscale trebuie clarificate lucruri care țin de taxarea capitalului, de multinaționale, propuneri făcute, deja, de PSD.

"Trebuie să se găsească un numitor comun - ceea ce spunem noi cu ceea ce se vine în acest moment dinspre Ministerul Finanțelor sau dinspre Ministerul Dezvoltări", a explicat liderul PSD.

El a invocat necesitatea unor discuții în interiorul partidelor din coaliție privind proiectul referitor la administrația publică.

"Astăzi, nu avem o formă definitivă, asumată de Ministerul Dezvoltării, spre exemplu, pe pachetul care cuprinde administrația. Și, atunci, aș vrea să văd forma inițială pe care propune ministerul, eu cred că se va veni azi cu ea, s-o discutăm în interiorul fiecărui partid. În speță eu o să discut la PSD, să venim cu acele propuneri, parte dintre ele înaintate inclusiv săptămâna trecută de primarii și de președinții de Consiliu județean ai PSD care s-au întâlnit cu premierul și cu miniștrii lunea trecută și să ajungem la acel numitor comun înainte de a fi promovat acest pachet 2", a menționat Grindeanu.

Președintele PSD a reamintit că social-democrații au transmis încă de acum două săptămâni că sunt de acord cu aprobarea rapidă a pachetului 2 care urma să elimine privilegiile, doar că ''nu se dorește a fi doar pe eliminarea privilegiilor''.

"Nu avem nicio divergență, nici în acest moment. PSD-ul trebuia să promoveze aceste lucruri? Dacă erau promovate doar măsurile de eliminare a privilegiilor nu mai aveam nevoie de nicio coaliție până la sfârșitul anului", a susținut Sorin Grindeanu.

Pentru rectificarea bugetară, a completat el, se așteaptă ca ministrul Finanțelor să prezinte, în ședința coaliției care ar urma să aibă loc luni, măsurile fiscale care vor a fi parte din pachetul 2, după care se va discuta "în mare" și acest subiect.

"Mă interesează foarte mult să vedem finanțarea investițiilor și dacă ne referim la obiective mari de investiții sau la cele mici", a indicat Grindeanu.