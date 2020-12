Orban, după învestirea lui Cîțu: Am arătat capacitatea de a ne uni pentru binele României

"In urma alegerilor din 6 decembrie, PNL a avut o decizie clara, de a se implica in negocieri pentru formarea unei coalitii respectabile si capabile sa dea raspunsuri pentru multiplele crize cu care se confrunta Romania. Au fost negocieri dificile pentru ca a trebuit sa armonizam programele de guvernare cu care ne-am prezentat in fata cetatenilor si sa asiguram, prin programul de guvernare, raspunsul cel mai corect la asteptarile oamenilor. Iata ca, intr-un timp scurt, ne-am inteles, am castigat incredere unul in celalalt si am aratat capacitatea de a ne uni pentru binele Romaniei. Coalitia a reusit sa formeze o majoritate parlamentara, ca urmare a formarii ei, presedintele Klaus Iohannis a desemnat un premier care reprezinta coalitia si azi Parlamentul a acordat votul de incerede pentru guvern", a spus Ludovic Orban, dupa votul de investitura a Guvernului Citu.

"Votul de azi e unul din care noi intelegem ca avem o mare raspundere pentru Romania. Nu exista o alta formula de guvernare posibila. Celelalte doua formatiuni nu au capacitatea sa genereze o guvernare si nu pot fi partenerii nostri pentru ca sunt cu totul tributari unor mentalitati din trecut si unor metehne care au facut rau societatii romanesti. Am reusit sa realizam aceasta coalitie care ofera garantia pentru romani ca Romania va ramane puternic ancorata in spatiul euro-atlantic, ca Romania va ramane consecventa in respectarea unor principii fundamentale ale democratiei. Coalitia are capacitatea sa utilizeze toate resursele pentru a creste spectaculos puterea de cumparare, veniturile romanilor si calitatea serviciilor furnizate catre cetatenii romani", a completat liderul Camerei Deputatilor.

"Garantez ca PNL e un partener loial, de incredere, care-i respecta pe toti aceia cu care colaboreaza si care are capacitatea de a transpune in practica programul de guvernare", a mai spus Orban.