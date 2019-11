Orban dă asigurări că recursul compensatoriu va fi abrogat, deși ministrul Justiției spunea contrariul

"Am văzut în presă diverse declarații legate de declarațiile colegului nostru și aș vrea să spulber orice interpretare.



În programul de guvernare, la măsuri urgente, se află proiectul de lege pentru abrogarea recursului compensatoriu. Am văzut că sunt anumite interpretări. Acesta este programul nostru de guvernare, asta vom face, găsim cea mai bună soluție pentru abrogarea măsurilor din recursul compensatoriu, care au pus în pericol viața și siguranța cetățenilor", a susținut Ludovic Orban.



Cătălin Predoiu a vorbit în conferința de presă de azi și despre recursul compensatoriu, arătând că nu-l poate abroga, pur și simplu pentru că am fi condamnați la CEDO, fără să punem în loc un alt mecanism care să asigure și drepturile deținuților, dar și siguranța cetățenilor.



"Ministerul Justiției acționează pe 3 planuri: în Parlament susținem propunerile care duc la abrogarea și înlocuirea cu un sistem care să nu pună în pericol siguranța publică. Al doilea e diplomatic, am declanșat discuții cu CEDO. Al treilea e tehnic, ține de grupurile din minister, care lucrează.



O abrogare peste noapte a recursului compensatoriu, fără a pregăti toate aceste planuri, inclusiv discuțiile cu CEDO și măsuri de extindere a capacității penitenciare, ar conduce la efecte colaterale poate mai severe decât cele din prezent.



În același timp, Guvernul și-a asumat o obligație în cadrul negocierilor politice cu alte partide atunci când s-a obținut votul de învestitură de a nu apela la ordonanțe de urgență în domeniul Justiției", a spus Cătălin Predoiu.