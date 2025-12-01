O singură decorație de Ziua Națională: veteranul Ion Vasile Banu, decorat de președintele Nicușor Dan

O singură decorație de Ziua Națională: veteranul Ion Vasile Banu, decorat de președintele Nicușor Dan/ Arhivă foto
Singura distincție oferită anul acesta de Ziua Națională a mers către colonelul (r.) Ion Vasile Banu, veteran de 107 ani, pe care președintele Nicușor Dan l-a decorat cu Ordinul Virtutea Militară, un gest despre care șeful statului spune că omagiază întreaga generație de eroi care au apărat libertatea României.

”Cu prilejul Zilei Naţionale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României şi a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 şi pe frontul de la Cotul Donului în 1942”, a transmis președintele României, într-un mesaj pe rețeaua X.
 

”Distincţia pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaştere pentru serviciile sale militare excepţionale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar şi pentru implicarea sa neobosită în viaţa comunităţii după încheierea conflictului”, precizează Nicuşor Dan.

El subliniază că suntem şi vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu preţul vieţii idealurile noastre de libertate, iar datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică şi europeană.

”În acest an, aceasta este singura decoraţie conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generaţii de eroi care au scris cu sângele lor destinul ţării noastre. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români de pretutindeni!”, afirmă Nicuşor Dan.