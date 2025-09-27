Conform propriilor declarații, acesta ar fi bugetat investiții despre care știa că nu se vor face niciodată. În același timp, nu ar fi asigurat plățile pentru salariile angajaților din primărie pentru ultimele două luni din an. În tot acest timp, românii sunt nemulțumiți de felul în care Nicușor Dan se comportă ca Președinte al țării.

Nicușor Dan, mânăriile făcute la Primăria Capitalei

A detaliat Nicușor Dan felul în care alegea să facă acest buget pentru Primăria Capitalei. Nu ar fi bugetat plățile pentru salariile angajaților din Primărie pentru ultimele 2 luni ale anului, astfel că o parte din banii care au fost, de fapt, alocați pentru investiții urmau să fie alocați pentru plățile salariilor.

Românii critică activitatea președintelui atât ca edil al Capitalei, dar mai ales ca șef al statului.

„- Cum vedeți activitatea președintelui Nicușor Dan?

- La pământ, la pământ. Nu se ocupă de nimic, acum se ocupă de nunta lui. Cum a fost la primărie, așa e și ca președinte.”

„Impotență totală. Este neavenit, ca primar al Bucureștiului nu a făcut nimic, de ce a vrut să ajungă președinte? Ca să ce? Iohannis nu a făcut nimic, s-a plimbat și a profitat, dar ăsta ce face? Este o vegetală, un nimeni, uitați-vă cum merge, cum se comportă, nu are atitudine.”, spun oamenii revoltați.