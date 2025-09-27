Nicușor Dan recunoaște amestecul în justiție și servicii: „SRI a luat decizii în zona economică și în viața publică!”

„Relația mea cu justiția e un șantier, iar cea cu serviciile e un șantier pe care-l extindem." Aceasta este declarația lui Nicușor Dan. Președintele amână în continuare să numească directorii SRI și SIE pe motiv ca aceste funcții au o mare putere în statul român.

Nicușor Dan: „Relația mea cu serviciile e un șantier în extindere!”

„S-o spunem direct, am avut o influență - mai puțin a SIE - a SRI-ului în viața noastră politică, în decizii, în zona economică și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român.

Trebuie să facem două lucruri: pe de o parte, ca partea operativă să nu fie zdruncinată, pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase. Pe de altă parte, să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferențele cu diferite fenomene sociale să dispară. 
Un director civil ar trebui să fie garanția pentru lucrul ăsta. 
Am discuții relativ frecvente cu SRI-ul și evident că până la momentul acesta nu am o cunoaștere completă a activității lor. E un proces în curs și, așa cum relația mea cu justiția e un șantier, relația cu serviciile este, de asemenea, un șantier pe care-l extindem.”, a zis Nicușor Dan.