Totul vine după ce în situația de acum, sute de mii de români sunt îngenuncheați de scumpiri și de tăierile de sporuri și salarii. Deși Nicușor Dan promisese public că nu va mări TVA-ul dacă va ajunge președinte, acesta împreună cu Guvernul Bolojan a luat măsuri drastice pentru români.

„Sunt artificii pe care noi ne-am obișnuit tot să le facem, inclusiv eu la primărie. Începeam anul fără să am bani pentru salariile pe lunile noiembrie și decembrie, pentru că știam că puneam niște bani la investiții, știind că tocmai pentru că nu aveam capacitate administrativă suficientă, jumătate din investițiile astea nu se făceau. Și atunci făceam o rectificare și duceam banii înapoi.”

Bilanțul lui Nicușor Dan, primele 100 de zile de mandat. Vacanță, vizite în Republica Moldova, țuică și dans, în timp ce țara e în haos