Șeful statului a precizat că va face nominalizările pentru conducerea SRI și a SIE „la momentul oportun”, când subiectul nu se va suprapune cu alte teme de discuție.
„La momentul oportun, pentru că este un dialog (…) între președinte și partidele din coaliție, între partidele din coaliție între ele și, la momentul în care această discuție nu se va suprapune cu alte discuții care sunt la fel de importante pentru stabilitatea noastră, o vom avea și o vom tranșa. (…) În momentul potrivit, discuția va avea loc între mine și partide. Mai mult de atât nu pot să spun”, a declarat Nicușor Dan.
Lista scurtă a lui Nicușor Dan pentru SRI
Nicușor Dan, a declarat că are o „listă scurtă” cu persoanele care ar putea prelua conducerea serviciilor de informații.
Cât despre decizia de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador al României în Statele Unite Mexicane, șeful statului a dezvăluit că ”utilitatea profesională” a acestuia ar fi mai mare la București decât peste hotare.
”Domnul Lazurcă e o persoană în care am încredere, e o persoană pe care o cunosc de multă vreme. Consider că poate să ajute foarte mult dintr-o poziție centrală. Care este acea poziție... o să vedem. Utilitatea lui profesională este mai mare la București decât într-o poziție de ambasador”, a spus președintele României.
Totodată, Nicușor Dan a ținut să precizeze faptul că îl cunoaște de mai multă vreme pe Marius-Gabriel Lazurcă, cu care a organizat la Paris în 1997-1998 un seminar de politică pentru românii care studiau acolo.
Cu toate acestea, șeful statului nu a menționat dacă intenționează sau nu să îl numească pe Lazurcă la SIE.
”L-am chemat pentru a ocupa o poziție în București. Asta este intenția mea. Mai departe, pe servicii, SRI, SIE, până când nu o să ajungem la un acord, până nu o să finalizăm discuția cu partidele din majoritate, nu o să spun absolut nimic”, a mai spus Nicușor Dan.
Mai mult, președintele este de părere că conducerea unui serviciu de informații trebuie să se afle o persoană echilibrată, care ”a lucrat mult timp cu oamenii”.
În plus, liderul de la Cotroceni a afirmat că ”nu trebuie să existe dubii privind onestitatea persoanei respective”.