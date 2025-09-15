”Știm că este rusească, știm exact și intervalul de timp și parcursul pe care l-a avut pe teritoriul românesc”, a declarat liderul de la Cotroceni, la un post de televiziune, potrivit sursei.

Întrebat dacă această dronă trebuia să fie doborâtă, Nicușor Dan a răspuns: ”După legea pe care Parlamentul a votat-o în primăvara asta, există cadrul legal pentru a doborî și nu trebuie nici președintele să aprobe, nici ministrul, nici șeful Statului Major, trebuie să fie comandantul operațiunii de pază a respectivei zone”.

”Tot timpul este o decizie pe care să o iei de la caz la caz, pentru că, în momentul în care tragi după ea, poți să provoci pagube colaterale. Asta e tot ce pot să spun eu în momentul ăsta”, a mai spus președintele României.