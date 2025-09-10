"Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez noaptea trecută că are un comportament agresiv, testându-ne constant limitele și sfidând toate eforturile noastre de a obține pacea. Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor. România este în deplină solidaritate cu Polonia, Aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și, în special, Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, mai sigure. Vom continua, de asemenea, să sprijinim pe deplin Ucraina și poporul său curajos, care continuă să fie atacat nemilos în fiecare z", a transmis NicuȘor Dan, într-un mesaj postat pe rețeaua X.

Polonia a anunțat, miercuri, că a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone rusești, după un atac aerian al Moscovei asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian, transmite Reuters. Premierul Donald Tusk a convocat o ședință de urgență a guvernului.

Avioanele poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor ostile”, a declarat ministrul polonez al apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. „Suntem în contact permanent cu comandamentul NATO”, a adăugat oficialul de la Varșovia pe rețeaua X.

Radarele au urmărit peste 10 obiecte, iar cele care ar putea reprezenta o amenințare au fost „neutralizate”, a declarat comandamentul operațional.