„Putin continuă să intensifice, să extindă războiul şi să testeze Occidentul”, a afirmat pe reţeaua X şeful diplomaţiei ucrainene, Andriï Sîbiga. Potrivit oficialului de la Kiev, „o reacţie slabă astăzi nu va face decât să provoace şi mai mult Rusia, iar rachetele şi dronele ruseşti vor zbura şi mai departe în Europa”.

Mihailo Podoliak, consilierul preşedintelui Volodimir Zelenski, a reacționat și el. Podoliak spune că Rusia a atacat Polonia cu drone în mod deliberat, bine gândit şi cu intenţii specifice.

„Aceasta este, fără îndoială, o strategie complet conştientă. Pentru a testa „sistemul de răspunsuri posibile a Occidentului” şi a demonstra că acesta nu există. Pentru a şoca partenerii europeni ai Ucrainei, a-i speria şi a-i îndepărta de algoritmii de sprijin. Pentru a extinde şi a amplifica războiul pe teritoriul european. Pentru a-i obişnui cu ideea posibilităţii şi necesităţii războiului... Aşa cum s-a spus în repetate rânduri, Rusia nu va ieşi niciodată voluntar din război. Prin urmare, a trăi cu iluzia că este posibil să se potolească agresorul (Rusia) prin compromisuri în favoarea sa înseamnă doar o tragedie masivă inevitabilă pentru multe ţări europene în foarte curând...”, a afirmat Podoliak.

Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât mai multe drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa.