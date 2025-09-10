Cel puțin o dronă a căzut pe o casă din localitatea Wyryki Wola, în estul Poloniei, a declarat un oficial al poliției provinciale din Lublin, într-un interviu acordat publicație polsatnews.pl. „Nimeni nu a fost rănit”, a mai spus acesta.

În urma incidentului, acoperișul clădirii și o mașină parcată lângă casă au fost avariate.

„A avut loc un incident în orașul Wyryki, unde o clădire rezidențială a fost avariată. Nu cunoaștem încă detaliile exacte; nu știm dacă drona în sine a căzut pe clădire și a avariat acoperișul și tavanul, sau dacă au fost resturile dronei”, a spus și Mariusz Zańko, primarul județului Włodawa, pentru Polsat News.

„Din ceea ce am înțeles de la locuitori, oamenii au auzit explozia și au văzut și avioane de vânătoare poloneze. Situația este destul de dificilă și îngrijorătoare; există într-adevăr o mare îngrijorare în rândul locuitorilor”, a adăugat primarul.

Polonia a anunțat, miercuri dimineață, că a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî mai multe drone, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian, transmite Reuters. Premierul Donald Tusk a convocat o ședință de urgență a guvernului.

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că avioanele poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor ostile”.

„Suntem în contact permanent cu comandamentul NATO”, a adăugat el pe X.

Radarele au urmărit peste 10 obiecte, iar cele care ar putea reprezenta o amenințare au fost „neutralizate”, a declarat comandamentul operațional.

„Unele dintre dronele care au intrat în spațiul nostru aerian au fost doborâte. Căutările și eforturile de localizare a potențialelor locuri de prăbușire ale acestor obiecte sunt în curs de desfășurare”, a mai transmis comandamentul într-un comunicat.