"Nu sunt mulțumit, și am spus aste de mai multe ori. Nu sunt mulțumit nici de DNA, nici de Parchetul General. În opinia mea, nu există un management care să facă o ierarhie a activității Parchetului pe tipuri de infracțiuni și o alocare de resurse care să fie corespunzătoare.

Fiecare dintre ei mai are un mandat de circa șașe - șapte luni și nu este util să forțam. În momentul în care va fi discuția despre noii șefi ai Parchetelor, analiza va fi foarte serioasă. Imediat după ce Guvernul s-a format am început să am discuții despre justiție cu oamenii din justiție", a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a mai declarat că este obligatorie o discuție cu partidele pentru numirea în aceste funcții de conducere.