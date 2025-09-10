”Sfârşit de 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului şi mă bucur că aţi menţionat OECD. Suntem în grafic, din nou toată lumea este aliniată pe acest obiectiv şi sfârşitul lui 2026 este un termen pe care noi toţi ni-l asumăm”, a subliniat preşedintele Nicuşor Dan.

”Legat de reforma statului, aveţi dreptate, România nu are un plan de ţară, în momentul ăsta. Deşi există bună intenţie în multe zone din administraţia publică din România, nu vedem o emergenţă de reformă, de la nivelele medii şi de jos ale administraţiei, şi atunci e foarte important ca în procesul de reflexive, despre cum să facem această reformă, mediul privat să fie implicat şi de asta dialogul cu dumneavoastră este foarte important”, a mai spus preşedintele, la AmCham CEO Business Forum 2025.

Şeful statului a ţinut să precizeze că ”există voinţă de reformă”.