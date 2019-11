Niculae Bădălău, despre candidatura sa la Congresul PSD: ”La nivel național e aerul tare”

El a lămurit și controversele discuțiilor potrivit cărora s-ar fi bătut cu Dragoș Benea, la ședința tensionată a CEX PSD, de marți.

”Sunt răcit cobză, am stat toată ziua în pat. Nu am dat, am luat. Dragoș este prietenul meu. Nici nu puteam să mă ridic de pe scaun, dar să mă ridic de pe scaun!”, a spus Bădălău.

Cât privește o eventuală candidatură a sa, acesta a spus că râmâne la Giurgiu, deoarece la nivel național e aerul tare.

”Nu o să candidez pentru o funcție la Congres. Eu o să candidez la Giurgiu. La nivel național e aerul tare, nu prea înțeleg eu ce se întâmplă acolo. Și, atunci, prefer să nu. Eu demisionam și eu, dar nu avem din ce, că nu aveam nimic”, a spus Niculae Bădălău.