Opoziția va prezenta astăzi, în plenul Parlamentului, cele patru moțiuni de cenzură, după ce le-a depus ieri la Parlament.

A venit, totuși, această depunere de moțiuni de cenzură cu o întârziere din cauza unor conflicte pe care Opoziția le-ar fi avut cu conducerea Legislativului.

Deși moțiunile vor fi prezentate astăzi în Parlament, votul va fi dat în weekend, cel mai probabil duminică.

Opoziția va purta discuții împreună cu conducere Parlamentului pentru a se stabili un calendar clar al acestor moțiuni de cenzură.

Opoziția a luat decizia de a depune moțiuni de cenzură pentru doar 4 din cele 5 pachete care au fost deja adoptate de către Guvern.

Sunt șanse ca unele dintre aceste moțiuni de cenzură să treacă având în vedere tensiunile din Coaliție din ultima perioadă.