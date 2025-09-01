Opoziția pune tunurile pe Guvernul Bolojan! AUR va depune 4 moțiuni de cenzură: "Ce face Executivul acum poate fi catalogat drept un fel de terorism legislativ"

Petrișor Peiu (AUR)
Petrișor Peiu (AUR)

Parlamentarii AUR vor depune moțiuni de cenzură pe patru dintre proiectele pe care Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea, a anunțat, luni, Petrișor Peiu, liderul senatorilor formațiunii politice. Potrivit lui Peiu, excepție face proiectul referitor la pensiile magistraților. 

"Vom depune patru moțiuni de cenzură. Nu vom depune moțiune de cenzură referitoare la proiectul de lege privind pensiile magistraților, pentru că am depus amendamente (...). Și de principiu suntem pentru înăsprirea condițiilor privind pensia specială a magistraților", a declarat Peiu, într-o conferință de presă susținută la Parlament.

El a subliniat că, în opinia AUR, asumarea răspunderii Guvernului pe cinci proiecte de lege în aceeași zi este un demers fără precedent într-un stat membru al Uniunii Europene.

"Procedura constituțională prevede toată această asumare a răspunderii pentru cazuri excepționale. (...) Ce face Guvernul acum poate fi catalogat drept un fel de terorism legislativ", a susținut Peiu.