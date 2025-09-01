"Vom depune patru moțiuni de cenzură. Nu vom depune moțiune de cenzură referitoare la proiectul de lege privind pensiile magistraților, pentru că am depus amendamente (...). Și de principiu suntem pentru înăsprirea condițiilor privind pensia specială a magistraților", a declarat Peiu, într-o conferință de presă susținută la Parlament.

El a subliniat că, în opinia AUR, asumarea răspunderii Guvernului pe cinci proiecte de lege în aceeași zi este un demers fără precedent într-un stat membru al Uniunii Europene.

"Procedura constituțională prevede toată această asumare a răspunderii pentru cazuri excepționale. (...) Ce face Guvernul acum poate fi catalogat drept un fel de terorism legislativ", a susținut Peiu.