Ministrul Transporturilor, Lucian Bode: ”Am găsit un câmp de ”bombe” în minister”

Lucian Bode a spus, în emisiunea ”Legile puterii”, moderată de Denise Rifai, că, de curând, Curtea de Conturi a efectuat un control la Ministerul Transporturilor.

”Așa e după PSD”, a spus ministrul, precizând că va merge înainte.

Bode a găsit la minister haos, comparând-o cu un teren cu bombe. El s-a referit la multă risipă, proiecte bocate și decontări fictive de carburant la CFR Marfă.

”Sunt colegi care povesteau că au găsit bombe în ministerele lor. Eu vă spun că am găsit un câmp de bombe. Îmi fundamentez toate afirmațiile publice numai pe date concrete. Nu mai fac declarații de dragul de a face declarații. Am făcut un audit intern din care au rezultat lucruri. Am beneficiat de un raport al Curții de Conturi încheiat cu măsuri. Acolo unde lucrurile au scăpat de sub control și au fost evidente am trimis corpul de control. Acțiunile Corpului de Control s-au finalizat cu materiale trimise la Parchet.

Misiunea de audit am făcut-o în intervalul 10 octombrie - 4 noiembrie, perioada dintre momentul în care a căzut Guvernul Dăncilă și cel al instalării guvernului Orban. Pentru că atunci s-au întâmplat cele mai mari mutații prin Ministerul Transporturilor, fie că vorbim de resurse umană, adică promovări, majorări de salarii, recrutări pe un așa zis 109, adică stabilizați pe post pentru următorii patru ani. Achiziții mai mari sau mai mici, cheltuieli aberante sau proiecte blocate.

Vă dau câteva exemple: cheltuieli aberante la CFR Marfă de ordinul sutelor de mii de lei pe convorbiri telefonice, combustibil de 1,5 milioane pentru mașini care nu circulau. Vorbim de 350.000 de euro. Sunt facturi pe mai multe luni. Vorbim de combustibil folosit la locomotive pus pe automobile de serviciu. Aici trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu acest cheltuieli care au fost imense în luna mai și noiembrie, deci în campanii electorale”, a anunțat Lucian Bode.

Referindu-se la o altă entitate cu probleme, TAROM, ministrul a spus că aceasta are o datorie de 3 miliarde. Conform unui plan de restructurare a TAROM, ministrerul va da un ajutor de 47 miliarde de euro.

”Vom identifica soluții până în februarie la TAROM. Nu mai avem timp”.

El a venit și cu vești bune și a dat asigurări că tronsonul de autostradă Lugoj-Deva va fi gata în câteva zile.