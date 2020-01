Mihai Tudose a revenit în PSD. Iată documentul + prima reacție

Mihai Tudose s-a înscris din nou in Organizatia Judeteana Brăila a PSD, semnand adeziunea pe 7 ianuarie, potrivit documentului postat pe Facebook de primarul Marian Dragomir.

Cel care l-a recomandat pe Tudose pentru a fi reprimit in randul social-democratilor este primarul Marian Dragomir, potrivit documentului publicat pe o retea de socializare chiar de catre edil.

"Nu am emoţii în ceea ce priveşte primirea domnului Tudose în PSD, eu consider că e un câştig ca dumnealui să vină să facem echipa împreună", a declarat primarul Brăilei, Marian Dragomir, care a semnat recomandarea necesară pentru reprimirea în partid a fostului premier. Dragomir a adaugat că alături de Tudose vor mai reveni în PSD şi alte persoane.

Mihai Tudose a reacționat, conform stiripesurse.ro: "Asa cum am spus în decembrie, am avut consultări cu noua conducere a PSD. Am încredere că noua echipă în frunte cu domnul președinte Marcel Ciolacu va schimba abordarea PSD, că vor constitui niște structuri democratice, să se plece de la premisa că poate cineva are dreptate chiar dacă e în minoritate și de asemenea am avut discuții fructuoase cu PSD Brăila ținând cont că vin alegerile locale. Consider că trebuie să facem echipă la Brăila și să lucrăm pentru oameni.

Nu întâmplător am avut ultimele discuții cu domnul Dragomir, primarul Municipiului Brăila și cu domnul Chiriac, președintele Consiliului Județean Brăila și împreună vom asigura continuitatea la Brăila. A fost onorantă invitația PSD atât la nivel de centru prin vocea președintelui Marcel Ciolacu, cât și la nivel local prin vocea tuturor colegilor de la Brăila”.

Pe 2 decembrie 2019, fostul premier Mihai Tudose a demisionat din Pro România, el postând pe Facebook cererea de demisie depusă la filiala Brăila a partidului. Tudose şi-a postat pe Facebook cererea de demisie, cu mesajul ”Doar atât. Deocamdată.....”.