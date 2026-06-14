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Politica· 2 min citire
PSD intră în ședință după anunțarea lui Veștea ca premier desemnat. Mihai Fifor: „PSD cere clarificări”
Mihai Fifor
Publicat14 iun. 2026, 11:04
Actualizat14 iun. 2026, 11:55
Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan continuă să provoace reacții în mediul politic. Mihai Fifor, a transmis un mesaj oficial în care subliniază că social-democrații vor analiza cu atenție propunerea și programul de guvernare înainte de a lua o decizie privind susținerea viitorului Executiv.
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