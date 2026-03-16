Mihai Fifor, către Bolojan: „Ați greșit mult și grav. Dintr-un pretins salvator ați ajuns un factor constant de blocaj. Sunteți problema, nu soluția”

Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a blocat adoptarea bugetului și că promovează politici de austeritate care îi afectează pe cei mai vulnerabili. Social-democratul spune că partidul său nu va accepta „sacrificarea românilor vulnerabili în favoarea corporațiilor”.

„Să vă fie clar, domnule Bolojan: PSD refuză să mai participe la falimentul României! Ați împins această țară într-un blocaj periculos, ați întârziat nepermis bugetul de stat și ați transformat guvernarea într-un exercițiu de încăpățânare, austeritate oarbă și dispreț față de cei vulnerabili”, a transmis Fifor.

Mihai Fifor, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan

Totuși, liderul social-democrat spune că PSD va vota bugetul de stat „din responsabilitate față de țară”, însă numai dacă vor fi acceptate amendamentele propuse de partid, care vizează introducerea unor măsuri sociale pentru pensionari, familii vulnerabile și copii cu dizabilități.

„PSD va vota bugetul din responsabilitate față de țară, dar îl va vota cu amendamentele necesare pentru a repara ceea ce dumneavoastră ați refuzat, cu obstinație, să faceți”, a declarat acesta.

Fifor susține că bugetul ar trebui să includă măsuri concrete de sprijin pentru categoriile afectate de criza economică.

„Bugetul trebuie să conțină toate măsurile de solidaritate prin care sunt sprijiniți pensionarii cu venituri mici, mamele, copiii cu dizabilități și familiile aflate în dificultate. PSD nu va accepta niciodată ca românii vulnerabili să fie sacrificați, în timp ce corporațiile sunt protejate și favorizate”, a spus liderul PSD.

În același mesaj, deputatul social-democrat acuză guvernul că ar fi favorizat marile companii în detrimentul bugetului de stat.

„Ați lăsat bugetul fără miliarde de lei prin reducerea la jumătate a impozitului pentru multinaționale și prin eliminarea măsurii care limita externalizarea profiturilor. Ați ales să protejați marile corporații și să goliți bugetul statului”, a afirmat Fifor.

Acesta spune că, în paralel, executivul refuză creșterea sprijinului pentru categoriile vulnerabile.

Mihai Fifor, către Bolojan: „Refuzați inclusiv majorarea indemnizațiilor pentru copii!”

„Refuzați inclusiv majorarea indemnizațiilor pentru copiii cu dizabilități de la 80 la 199 de lei, invocând responsabilitatea. Nu, domnule Bolojan, asta nu este responsabilitate. Este o revoltătoare lipsă de umanitate”, a declarat el.

Potrivit lui Fifor, PSD a pregătit deja amendamente pentru finanțarea unui „pachet de solidaritate” destinat pentru aproximativ 3 milioane de români, care ar avea un impact bugetar estimat la 0,16% din PIB. Mesajul social-democratului se încheie cu un nou atac direct la adresa premierului.

„Ați greșit mult și grav, domnule Bolojan. Dintr-un pretins salvator ați ajuns un factor constant de blocaj. Sunteți problema, nu soluția”, a spus el, adăugând că premierul riscă să rămână în istorie „nu ca apostolul reformării României, ci ca nea Ilie-Sărăcie”.