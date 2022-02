„Am avut convorbiri telefonice cu prietenul și colegul meu român @BogdanAurescu. România își intensifică sprijinul militar și umanitar pentru Ucraina, care se apără de invazia rusă. Suntem recunoscători României pentru acest ajutor valoros și pentru că au avut grijă de cetățenii noștri care fug de războiul lui Putin”, a scris ministrul de Externe din Ucraina pe Twitter.

Call with my Romanian friend and colleague @BogdanAurescu. Romania is stepping up its military and humanitarian support to Ukraine which defends itself from Russian invasion. Grateful to Romania for this valuable help, and for taking care of our citizens fleeing Putin’s war.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2022