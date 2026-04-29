Mesajul de ultimă oră transmis de Călin Georgescu, în plină criză guvernamentală - VIDEO
Într-un mesaj publicat pe pagina sa de socializare, Călin Georgescu a transmis un nou apel cu puternică încărcătură politică, în contextul tensiunilor din spațiul public și al incertitudinilor legate de guvernare.
Declarația vine într-un moment în care scena politică este marcată de dispute intense și de discuții privind viitorul Executivului, iar mesajul lui Călin Georgescu pare să vizeze în mod clar actuala conducere a țării.
Prin formularea aleasă, acesta pune accent pe potențialul României, subliniind că problema nu ține de lipsa resurselor sau a oamenilor, ci de modul în care țara este administrată.
„Criza nu te întreabă dacă ești pregătit.
România are resurse.
România are oameni.
România are putere.
Nu are însă un guvern pe măsura ei”, a scris Călin Georgescu pe pagina sa de Facebook.
Mesajul sugerează că, în opinia sa, România dispune de toate elementele necesare pentru a depăși momentele dificile, însă actualul guvern nu reușește să valorifice acest potențial.
