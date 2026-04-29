Mesajul de ultimă oră transmis de Călin Georgescu, în plină criză guvernamentală - VIDEO

Sursă: realitatea.net

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de socializare, Călin Georgescu a transmis un nou apel cu puternică încărcătură politică, în contextul tensiunilor din spațiul public și al incertitudinilor legate de guvernare.

Declarația vine într-un moment în care scena politică este marcată de dispute intense și de discuții privind viitorul Executivului, iar mesajul lui Călin Georgescu pare să vizeze în mod clar actuala conducere a țării.

Prin formularea aleasă, acesta pune accent pe potențialul României, subliniind că problema nu ține de lipsa resurselor sau a oamenilor, ci de modul în care țara este administrată.

„Criza nu te întreabă dacă ești pregătit.

Advertising

Advertising

România are resurse.

România are oameni.

România are putere.

Nu are însă un guvern pe măsura ei”, a scris Călin Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Mesajul sugerează că, în opinia sa, România dispune de toate elementele necesare pentru a depăși momentele dificile, însă actualul guvern nu reușește să valorifice acest potențial.