Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Mesajul de ultimă oră transmis de Călin Georgescu, în plină criză guvernamentală - VIDEO

29 apr. 2026, 15:52
Actualizat: 29 apr. 2026, 15:54
Călin Georgescu

Articol scris de Realitatea.NET
Într-un mesaj publicat pe pagina sa de socializare, Călin Georgescu a transmis un nou apel cu puternică încărcătură politică, în contextul tensiunilor din spațiul public și al incertitudinilor legate de guvernare.

Declarația vine într-un moment în care scena politică este marcată de dispute intense și de discuții privind viitorul Executivului, iar mesajul lui Călin Georgescu pare să vizeze în mod clar actuala conducere a țării.

Prin formularea aleasă, acesta pune accent pe potențialul României, subliniind că problema nu ține de lipsa resurselor sau a oamenilor, ci de modul în care țara este administrată.

„Criza nu te întreabă dacă ești pregătit.

România are resurse.

România are oameni.

România are putere.

Nu are însă un guvern pe măsura ei”, a scris Călin Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Mesajul sugerează că, în opinia sa, România dispune de toate elementele necesare pentru a depăși momentele dificile, însă actualul guvern nu reușește să valorifice acest potențial.

Mai multe articole despre

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe