Nicușor Dan răspunde acuzațiilor lui George Simion. Ce spune despre o posibilă suspendare a sa

Sursă: Realitatea PLUS

Nicușor Dan a fost întrebat joi, în cadrul conferinței de presă „Three Seas Business Forum” despre acuzațiile lansate de liderul AUR, George Simion, care l-a acuzat că ar încălca Constituția prin faptul că s-ar fi antepronunțat în legătură cu desemnarea unui posibil premier din partea unei eventuale alianțe PSD–AUR, dar și despre scenariul unei posibile suspendări.

În fața jurnaliștilor, șeful statului a respins aceste acuzații și a susținut că poziția sa este în linie cu principiile constituționale privind orientarea pro-occidentală a României.

Nicușor Dan a afirmat că declarațiile sale se înscriu în această direcție și că își menține poziția exprimată anterior privind necesitatea ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale.

Reporter: În contextul în care George Simion v-a acuzat că încălcați Constituția antepronunțându-vă în privința desemnării unui eventual premier din partea unei alianțe PSD–AUR, dacă v-ați revizuit poziția și vă răzgândiți în momentul de față și, în acest context, dacă vă temeți de o eventuală suspendare, având în vedere tocmai această alianță de conjunctură între PSD și AUR?

Nicușor Dan: Chiar Constituția României vorbește de direcția pro-occidentală a României, iar eu când am făcut declarația pe care evident că mi-o mențin, am acționat în această direcție. Eu doresc și voi acționa pentru ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale.”

Suspendarea din funcție

În același context, el a respins ideea unei eventuale suspendări din funcție, apreciind că un astfel de scenariu nu este unul realist în acest moment.

„De suspendare nu cred că e o chestiune serioasă. Suspendarea este un mecanism foarte serios în care Parlamentul și apoi cetățenii penalizează președintele care încalcă Constituția, nu suntem din nou acolo”, a precizat Nicușor Dan.

„Scenariul PSD–AUR este extrem de puțin probabil”

Întrebat dacă ar refuza desemnarea unui premier în cazul unei eventuale alianțe PSD–AUR care ar răsturna Guvernul, șeful statului a catalogat acest scenariu drept puțin probabil.

„Scenariul teoretic de care vorbiți este extrem de puțin probabil. Nu există vreo declarație din partea PSD că ar merge spre acest scenariu, dimpotrivă”, a afirmat acesta.

Nicușor Dan a adăugat că o eventuală dezbatere pe tema constituțională poate avea loc, însă a susținut că interpretarea sa este susținută de argumente juridice.

„Putem să facem o dezbatere constituțională dacă doriți, numai că argumentele constituționale sunt de partea mea”, a conchis președintele.