PSD și-a retras toți reprezentanții din Guvern. Demisii în lanț după decizia de a depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
PSD și-a retras toți reprezentanții din Guvern
Partidul Social Democrat a anunțat retragerea tuturor reprezentanților săi din funcțiile politice deținute în structurile Guvernului, în contextul deciziei formațiunii de a depune o moțiune de cenzură împotriva prim-ministrului Ilie Bolojan.
Măsura vizează toți social-democrații care ocupau funcții de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect și subprefect, aceștia demisionând din posturile guvernamentale în urma hotărârii politice luate la nivelul partidului.
Demisii în bloc în structurile executive
PSD precizează că retragerea reprezintă o decizie unitară, aplicată la nivelul tuturor reprezentanților săi din administrația centrală și teritorială.
Demisiile au fost depuse în urma inițiativei partidului de a susține o moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, demers anunțat în plan parlamentar.
„Act de demnitate” invocat de PSD
În poziția transmisă public, social-democrații susțin că această decizie reprezintă un „act de demnitate”, în concordanță cu poziția politică adoptată de partid.
Formațiunea afirmă că retragerea din funcțiile guvernamentale este în deplină consecvență cu acțiunile parlamentare ale PSD, în contextul conflictului politic actual.
Critici privind guvernarea și economia
PSD argumentează că prioritatea actuală nu o mai reprezintă menținerea unor funcții sau portofolii în Executiv, ci schimbarea modului de guvernare.
Partidul susține că este necesară oprirea declinului economiei naționale, considerând acest obiectiv mai important decât participarea la conducerea unui guvern pe care îl califică drept nefuncțional.
